Александр Самедов — о будущем: может, в футбольный клуб спортивным директором пойду

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Александр Самедов заявил, что хотел бы связать своё будущее с работой в футбольной сфере.
«Планы на будущее? Сейчас семья. Есть свои задумки, хочется оставаться в футболе, попробовать что-то. Может быть, что-то появится. Осталось переждать карантин, и, возможно, что-то появится на горизонте. В футбольный клуб, может, спортивным директором. Мне это нравится, кажется интересным. Не хочу торопиться с этим, я никуда не спешу», — сказал Самедов во время прямого эфира на Youtube-канале «Динамо».
Самедов в ходе своей карьеры защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является, «Локомотива», «Москвы», «Динамо». Последним профессиональным клубом экс-хавбека были «Крылья Советов», в составе которых он завершил карьеру летом 2019 года. В сборную России Александр вызывался с 2011 по 2018 год.
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