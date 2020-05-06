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Российский хавбек Евгений Башкиров продлил контракт с польским «Заглембе»

Российский хавбек Евгений Башкиров продлил контракт с польским «Заглембе»
Футбол / Прочие турниры 0

Польский «Заглембе» на официальном сайте объявил о продлении контракта с российским полузащитником Евгением Башкировым.

Новое соглашение между россиянином и польским клубом будет действовать до лета 2022 года.

«Я очень рад, что остался в „Заглембе“. За это короткое время я убедился, что это хороший клуб для моего развития, с интересным потенциалом и обширной инфраструктурой. Я думаю, что это был логичный шаг с моей стороны. Клуб вышел на меня с инициативой продлить контракт, за что я благодарен президенту, а также всем людям, связанным с клубом. Это был чёткий сигнал для меня, что они нуждаются во мне», — сказал хавбек.

Башкиров перешёл в «Заглембе» в феврале 2020 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл три матча в чемпионате Польши и отдал одну результативную передачу.

Башкиров в третьем матче за «Заглембе» отдал голевой пас
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