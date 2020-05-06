Пауло Дибала объявил об окончательном выздоровлении от коронавируса

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции.
«Моё лицо говорит само за себя — я окончательно вылечился от COVID-19», — написал Дибала на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Ориана Сабатини, девушка Дибалы, опровергла информацию о том, что тест футболиста на коронавирус вновь показал положительный результат. В марте Дибала объявил, что он и его девушка заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.
5 мая «Ювентус» сообщил, что защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса. Футболисты больше не находятся на домашнем режиме самоизоляции и вскоре смогут приступить к тренировкам.
- 6 мая 2020
-
20:01
-
19:52
-
19:47
-
19:37
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:19
-
18:09
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:24
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:44
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:58
-
15:52
-
15:43
-
15:25
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
14:12
-
13:50
-
13:39