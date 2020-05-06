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Пауло Дибала объявил об окончательном выздоровлении от коронавируса

Пауло Дибала объявил об окончательном выздоровлении от коронавируса
Футбол / Италия 0

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции.

«Моё лицо говорит само за себя — я окончательно вылечился от COVID-19», — написал Дибала на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Ориана Сабатини, девушка Дибалы, опровергла информацию о том, что тест футболиста на коронавирус вновь показал положительный результат. В марте Дибала объявил, что он и его девушка заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.

5 мая «Ювентус» сообщил, что защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса. Футболисты больше не находятся на домашнем режиме самоизоляции и вскоре смогут приступить к тренировкам.

Матюиди и Ругани излечились от коронавируса
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