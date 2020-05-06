Футбольный сезон в Сербии возобновится 30 мая

Чемпионат Сербии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 30 мая, сообщается на официальном сайте Суперлиги.

Во втором круге розыгрыша Суперлиги осталось четыре тура, которые доиграют команды, после чего чемпионат будет завершён. Плей-оффы за чемпионский титул и за право остаться в лиге проводиться не будут. Последний, 30-й тур чемпионата запланирован на 20 июня.

За такой вариант завершения сезона проголосовали 11 из 16 клубов Суперлиги. Белградские «Црвена Звезда» и «Партизан», «Чукарички», «Раднички» и «Спартак» (Суботица) голосовали за то, чтобы сыграть все матчи, в том числе и плей-офф.

Кубок Сербии, который был прерван на стадии 1/4 финала, также доиграют. Четвертьфиналы запланированы на 3 июня, полуфиналы – на 10 июня, финал состоится 24 июня.

После 26 туров Суперлиги первое место занимает «Црвена Звезда», набравшая 69 очков. «Партизан» (58 очков) отстаёт от лидера на 11 баллов, соответственно, чемпион Сербии может определиться уже по итогам 27-го тура.