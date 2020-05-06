Сергей Прядкин: возобновление РПЛ 21 июня — приоритетный вариант

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что приоритетной датой возобновления турнира является 21 июня.

«Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым мы все эти три недели кропотливо работали. Мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряжённую ситуацию с матчами еврокубков и матчами сборных, это оптимальный вариант», — сказал Прядкин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Матчи плей-офф еврокубков перенесены на неопределённый срок.