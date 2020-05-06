Футболист «Торино» заразился коронавирусом
«Торино» на своём официальном сайте сообщил, что тест на коронавирус одного из игроков команды показал положительный результат.
«В ходе первых медосмотров футболистов „Торино“ у одного из них выявлен положительный результат на COVID-19. У игрока нет симптомов, однако он отправлен на карантин, клуб будет держать ситуацию под контролем», — говорится в заявлении туринцев.
Ранее министр спорта Винченцо Спадафора поделился мнением о возобновлении чемпионата Италии, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, нет оснований говорить, что чемпионат возобновится в середине июня, всё будет зависеть от того, будет ли количество зараженных коронавирусом продолжать снижаться.
Министр спорта Италии: нет оснований говорить, что чемпионат возобновится в середине июня
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