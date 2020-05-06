Фёдор Смолов посетил штаб-квартиру «Сельты» и прошёл тест на коронавирус

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов после своего приезда в Виго посетил штаб-квартиру испанского клуба, сообщает El Desmarque.
Журналисты сняли на видео улыбающегося Смолова, когда он подходил к дверям офиса «Сельты». У дверей футболиста встретил сотрудник клуба, который вручил игроку перчатки и маску.
В штаб-квартире клуба Смолов прошёл тест на коронавирус. Перед этим тестированию подверглись Иван Вильяр, Денис Суарес, Торо Фернандес, Уго Малло, Рафинья, Яго Аспас и другие футболисты «Сельты».
Напомним, накануне Смолов вернулся в Испанию из России. Сообщалось, что форвард пропустит старт тренировочного процесса, так как ему предстоит пройти двухнедельный карантин.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане.
- 6 мая 2020
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