Баринов: должны доказать хейтерам, что «Локо» не из-за карантина попал в Лигу чемпионов

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов выразил надежду, что чемпионат России возобновится. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Понимаем, что чемпионат может не возобновиться, но надеемся на лучшее. Я хочу доиграть его. Не хочу, чтоб говорили, что из-за карантина «Локомотив» в Лигу чемпионов попал. Мы должны доказать хейтерам, которые говорят об этом», — сказал Баринов в интервью пресс-службе московского клуба.

«Локомотив», набрав в 27 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание московского клуба от лидирующего «Зенита» составляет девять очков. Занимающий третье место «Краснодар» «железнодорожники» опережают по дополнительным показателям.