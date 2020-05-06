Дмитрий Баринов дал совет фанатам, как поддерживать форму на карантине

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как он поддерживает форму в условиях карантина, а также дал совет фанатам, как заниматься спортом дома.

«Не буду бриться, пока тренироваться не начнём. Хотелось бы пораньше, но, думаю, пока это невозможно. Дома я занимаюсь каждый день, меньше пяти километров за тренировку я не бегаю. Бывает нагрузочные дни, день кросс. Самый большой за этот период — восемь километров. Наш тренер по физподоготовке всё отслеживает, говорит, что все тренируются. Даже есть такие, как я, кто каждый день занимается. Все данные после тренировок ему отправляем.



Что посоветовать обычным людям? Планки. Это самая оптимальная работа в домашних условиях, можно делать отжимания, пресс. Коврик постелил, чтобы не больно было, и всё. А если велосипед дома есть, то можно на улицу не выходить. За карантин поставил себе цель не растерять кондиции. Если начнётся чемпионат, то будет двадцать дней на подготовку. Думаю, буду в хорошем состоянии. Но дома тренироваться не то — хочется выйти на травку, всех увидеть и обнять», — сказал Баринов в интервью пресс-службе московского клуба.