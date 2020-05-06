«Лужники» претендуют на звание лучшего стадиона в мире по версии Marca

Испанское издание Marca на своём сайте проводит голосование за лучший стадион в мире.

Одним из претендентов является российский стадион «Лужники», который был реконструирован перед чемпионатом мира 2018 года и принимал финальный матч турнира. На данный момент московский стадион занимает в голосовании 38-е место из 40. «Лужники» в настоящее время набрали 644 голоса.

На первом месте находится Каирский международный стадион, за который проголосовали 110 тысяч человек. Далее идёт мадридский стадион «Сантьяго Бернабеу» с 37 тысячами голосов. В первую тройку входит также барселонский «Камп Ноу» (22,6 тысячи). Донецкий стадион «Донбасс Арена» занимает 26-е место. За него отдали голоса полторы тысячи человек.