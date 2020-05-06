Женский чемпионат Испании не будет доигран. Чемпионом признают «Барселону»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение о досрочном завершении женского чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Sport.es.

Чемпионом будет признана «Барселона», которая лидирует в турнирной таблице, набрав в 21 туре 59 очков. Футболистки каталонского клуба одержали 19 побед при двух ничьих с разницей мячей 86:6. Второе место занимает мадридский «Атлетико» (50), третье — «Леванте» (45). Покидать женскую Примеру никто не будет. Таким образом, «Валенсия» и «Эспаньол», которые находятся в зоне вылета, не будут понижены в классе.

Напомним, лидером мужского чемпионата Испании также является «Барселона», которая в 27 матчах набрала 58 очков. Второе место занимает «Реал» (56).