«Зенит» предоставил клубную экипировку одной из больниц Санкт-Петербурга

Петербургский «Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» направил клубные комплекты экипировки прошлых сезонов в городскую больницу № 38 имени Н. А. Семашко.

В клинику от клуба передали 64 поло, 30 толстовок, 103 худи, 55 брюк, 33 спортивных костюма и 118 футболок в качестве сменной одежды медицинского персонала для работы в чистой зоне.



«К нам обратились из больницы имени Семашко. Из-за экстренного перепрофилирования отделения под лечение коронавирусной инфекции медперсоналу срочно потребовалась сменная одежда для работы в чистой зоне. В рамках благотворительной помощи мы передали больнице экипировку прошлых сезонов команд структуры «Зенита», чтобы закрыть потребность и создать комфортные условия для тех, кто сегодня проявляет невероятное мужество в борьбе с пандемией. Нам очень важно быть полезными там, где это действительно нужно», — приводит слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева пресс-служба клуба.