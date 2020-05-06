Возобновление чемпионата Таджикистана отложено на неопределённый срок

Федерация футбола Таджикистана приняла решение о продлении паузы в чемпионате страны среди команд высшей лиги и других соревнованиях на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Ранее турниры были приостановлены до 10 мая. Соревнования не возобновятся в ближайшее время, а вернутся только тогда, когда это будет безопасно. О возобновлении сезона будет сообщено дополнительно.

Лидером чемпионата Таджикистана является «Истиклол», который набрал в четырёх турах 10 очков. Второе место занимает «Хатлон» (10), третье — «Файзканд» (8).

Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты приостановлены, кроме первенства Беларуси. Матчи еврокубков перенесены на неопределённый срок.