Возобновление чемпионата Таджикистана отложено на неопределённый срок
Федерация футбола Таджикистана приняла решение о продлении паузы в чемпионате страны среди команд высшей лиги и других соревнованиях на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Ранее турниры были приостановлены до 10 мая. Соревнования не возобновятся в ближайшее время, а вернутся только тогда, когда это будет безопасно. О возобновлении сезона будет сообщено дополнительно.
Лидером чемпионата Таджикистана является «Истиклол», который набрал в четырёх турах 10 очков. Второе место занимает «Хатлон» (10), третье — «Файзканд» (8).
Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты приостановлены, кроме первенства Беларуси. Матчи еврокубков перенесены на неопределённый срок.
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