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Чемпионат Германии будет возобновлён 15 мая

Чемпионат Германии будет возобновлён 15 мая
Футбол / Германия 0

Нынешний розыгрыш немецкой Бундеслиги будет возобновлён 15 мая, сообщает Sport Bild.

Ранее правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая и разрешило Бундеслиге выбрать точную дату возобновления первенства самостоятельно.

«Как тренер сборной Германии, я, конечно, счастлив, что игроки национальной команды возвращаются в соревновательный режим. Это важный шаг для сборной», — сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Лидером чемпионата Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб набрал в 25 матчах 55 очков. В лидирующую группу входят дортмундская «Боруссия» (51), «РБ Лейпциг» (50), мёнхенгладбахская «Боруссия» (49) и «Байер» (47).

Видео «Когда вернётся европейский футбол?» можно посмотреть на «Чемпионате».

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