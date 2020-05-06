Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси»: Ибрагимович ненавидит четырёх игроков. Один из них Кавани

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани рассказал об общении с бывшим нападающим команды Златаном Ибрагимовичем, который ранее играл за «ПСЖ», а сейчас выступает за «Милан». По словам Сиани, швед очень не любит форварда парижского клуба Эдинсона Кавани.

«Если ты начинаешь дружить с Кавани, то Ибрагимовичу это не нравится. Ты со Златаном или против него. Я общался с ним, когда он выступал за „Гэлакси“. Он рассказал, что у него были хорошие отношения с Лораном Бланом, но не со своим партнёром по атаке в „ПСЖ“. Кавани был единственным из игроков парижского клуба, с которым Златан не ладил. Он сказал мне, что ненавидит четырёх футболистов. Кавани является одним из них», — приводит слова Сиани RMC Sport.