Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси»: Ибрагимович ненавидит четырёх игроков. Один из них Кавани
Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани рассказал об общении с бывшим нападающим команды Златаном Ибрагимовичем, который ранее играл за «ПСЖ», а сейчас выступает за «Милан». По словам Сиани, швед очень не любит форварда парижского клуба Эдинсона Кавани.
«Если ты начинаешь дружить с Кавани, то Ибрагимовичу это не нравится. Ты со Златаном или против него. Я общался с ним, когда он выступал за „Гэлакси“. Он рассказал, что у него были хорошие отношения с Лораном Бланом, но не со своим партнёром по атаке в „ПСЖ“. Кавани был единственным из игроков парижского клуба, с которым Златан не ладил. Он сказал мне, что ненавидит четырёх футболистов. Кавани является одним из них», — приводит слова Сиани RMC Sport.
Экс-игрок «Гэлакси» рассказал, как Ибрагимович отчитывал команду после поражения
Читайте также
- 7 мая 2020
-
00:42
-
00:34
-
00:24
-
00:20
- 6 мая 2020
-
23:55
-
23:53
-
23:35
-
23:21
-
23:06
-
22:50
-
22:50
-
22:36
-
22:16
-
22:05
-
21:58
-
21:50
-
21:44
-
21:26
-
21:21
-
21:03
-
20:51
-
20:48
-
20:47
-
20:31
-
20:21
-
20:01
-
19:52
-
19:47
-
19:37
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:45
Партнерский контент