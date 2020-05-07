«С моим новым парнем». Жена Гарая опубликовала фото с супругом, поменявшим прическу

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото с супругом, который сделал новую стрижку и покрасил волосы.
«С моим новым парнем. Он не может быть ещё красивее», — написала жена футболиста в подписи к снимку.
Излечившийся от коронавируса Гарай вернулся к индивидуальным тренировкам несколько дней назад.
Ранее Горро разместила в социальной сети совместное видео с Гараем, запустив новый челлендж. Тамара предстала в образе феи, которая с помощью волшебной палочки превратила мужа женщину.
Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».
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