Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«С моим новым парнем». Жена Гарая опубликовала фото с супругом, поменявшим прическу

«С моим новым парнем». Жена Гарая опубликовала фото с супругом, поменявшим прическу
Футбол / Испания 0

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото с супругом, который сделал новую стрижку и покрасил волосы.

«С моим новым парнем. Он не может быть ещё красивее», — написала жена футболиста в подписи к снимку.

Излечившийся от коронавируса Гарай вернулся к индивидуальным тренировкам несколько дней назад.

Ранее Горро разместила в социальной сети совместное видео с Гараем, запустив новый челлендж. Тамара предстала в образе феи, которая с помощью волшебной палочки превратила мужа женщину.

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».

Жена Гарая превратила его в женщину. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020