Экс-форвард «Ахмата» Жаба: я мог умереть после операции на колене

Бразильский нападающий ПАОКа Лео Жаба, который ранее выступал за «Ахмат», рассказал, что у него возникли серьёзные осложнения после операции на колене в конце 2019 года. Через два месяца после хирургического вмешательства у него в колене развилась инфекция.

«Спустя два месяца после операции я проснулся с болью в колене. Ночью я ложился спать нормально, поднимался по лестнице, но проснулся от боли и не мог двигаться. Люди из клуба были напуганы, потому что со мной всё было в порядке. Я работал с мячом и собирался выйти на поле. Они даже спросили, что я сделал неправильно, так как не верили, что боль возникла из ниоткуда.



Можете ли вы представить состояние моих родителей в Бразилии? Эта операция была простой. В первые дни после появления симптомов у меня была высокая температура, я спал на инъекциях, не мог пошевелить коленом, температура 40-41 градус. Моя мать в Бразилии была в отчаянии. У меня была обнаружена очень серьёзная больничная инфекция — золотистый стафилококк. Я мог умереть.

Я провёл 10 дней в больнице, мне вводили лекарства в вену. Это было очень трудное время, никто не ожидал такого. Я потерял семь килограммов. После выписки я продолжил принимать лекарства внутривенно ещё 10 дней. Слава Богу, всё сработало, и теперь я выздоравливаю", — приводит слова Жабы Globo Esporte.