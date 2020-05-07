«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе 16-летнего форварда «Сандерленда»

«Манчестер Юнайтед» согласовал подписание нападающего молодёжной команды «Сандерленда» Джо Хагилла, сообщает The Guardian.



16-летний форвард намерен присоединиться к объединенной академии «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне. Переход должен получить одобрение английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» решил временно отказаться от попыток приобрести полузащитника дортмундской «Борусии» Джейдона Санчо. Санчо остаётся ключевой трансферной целью «Манчестер Юнайтед», но «красным дьяволам» придется отложить переход игрока до 2021 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



«Манчестер Юнайтед» также проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Каю Хаверцу. «Красные дьяволы» рассматривают 20-летнего немца как альтернативу Санчо.