Фабрегас: Мбаппе хорошо бы вписался в «Реал» благодаря своему стилю игры

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выразил мнение, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе мог бы заиграть в мадридском «Реале».

«Мбаппе очень голоден до побед и хочет быть лучшим. Благодаря своему стилю игры он бы очень хорошо вписался в такую команду, как «Реал», – приводит слова Фабрегаса TVE.

21-летний Мбаппе является воспитанником «Монако». В «ПСЖ» он перешёл летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 145 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Франции (17 — в основном составе), в которых стал автором 18 забитых мячей и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов он провёл семь матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.