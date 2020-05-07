Клубы MLS вернулись к тренировкам

Футболисты нескольких клубов американской Высшей лиги футбола (MLS) вернулись к тренировкам, сообщает Reuters.

Клубы, среди которых «Атланта Юнайтед», принадлежащий Дэвиду Бекхэму «Интер Майами», «Спортинг Канзас Сити» и другие, провели тренировки, следуя строгим правилам по профилактике коронавирусной инфекции.

“Приятно видеть товарищей по команде. Конечно, что мы не можем тренироваться слишком близко друг к другу. Но все мы хотим скорейшего возвращения футбола, и делаем небольшие шаги к этому", — сказал защитник «Атланты» Джордж Кэмпбелл.

Сезон MLS был приостановлен из-за эпидемии коронавируса в середине марта. В сезоне-2020 все команды лиги успели сыграть лишь по два матча. Чемпионат приостановлен как минимум до 8 июня.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в США от него скончалось более 72 тыс. человек. В настоящее время в стране вирусом заражено более 1,2 млн человек.