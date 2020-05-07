Примера поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

Пресс-служба Примеры поздравила чемпионат Германии с возобновлением сезона.

«Примера хочет поздравить Бундеслигу с возобновлением соревнований со второй половины мая», — говорится в «твиттере» Примеры.

Ранее сообщалось, что в Германии принято решение о возобновлении сезона с 15 мая. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.



Лидером чемпионата Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб набрал в 25 матчах 55 очков. В лидирующую группу входят дортмундская «Боруссия» (51), «РБ Лейпциг» (50), мёнхенгладбахская «Боруссия» (49) и «Байер» (47).

Видео «Когда вернётся европейский футбол?» можно посмотреть на «Чемпионате».