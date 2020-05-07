Сезон АПЛ будет завершён досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных стадионах

Исполнительный директор Ассоциации тренеров АПЛ Ричард Биван рассказал, в каком случае сезон может быть завершён досрочно.

Функционер сообщил, что если клубы АПЛ откажутся играть на нейтральном поле, то лиге придётся досрочно завершить сезон. Вариант с проведением игр на нейтральном поле должны поддержать 14 команд из 20.

«Если не наберётся 14 голосов, будет ли это означать досрочное завершение сезона? Да, я думаю, что это вероятно. Правительство, если они этого ещё не сделали, даст понять, что домашние матчи на заполненных стадионах, действительно ставят под вопрос, возможность соблюдать правила социального дистанцирования», — приводит слова Бивана Goal.

Ранее сообщалось, что АПЛ рассчитывает возобновить нынешнюю кампанию 8 июня.

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