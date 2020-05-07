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В АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов

В АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов
Футбол / Англия 0

В английской Премьер-лиге могут ввести ряд запретов после возобновления сезона, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в новых протоколах АПЛ игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками, совместное использование бутылок с водой, а также командные празднования голов.

Ранее сообщалось, что Сезон АПЛ могут завершить досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных стадионах.

Практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 263 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.

АПЛ рассматривает вариант с сокращением времени матчей
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