Президент «Лиона» надеется, что сезон в чемпионате Франции возобновится

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс высказался о досрочном завершении чемпионата Франции.
«Мы на неправильном пути. Возможно, ещё не поздно попытаться сделать что-то последовательное, видя, что происходит по всей Европе. У нас есть время до конца августа и возможно сентябрь, чтобы закончить. Я сделал небольшой подсчёт сегодня днём: потери французского футбола могут составить € 700 млн из-за этого решения. Сегодня утром я участвовал в предварительном совете Европейской ассоциации клубов с президентами всех стран. Ни одна из основных стран, являющихся нашими конкурентами в Лиге чемпионов, не выразила сомнений в способности своих команд возобновить сезон Пока есть жизнь, есть надежда. Для всех разумных людей, сегодня был достигнут очень важный рубеж», — приводит слова Оляса Lequipe.
Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершен в конце апреля. Чемпионом признали «ПСЖ», который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.
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