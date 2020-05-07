В «Астон Вилле» выступили против возобновления сезона АПЛ на нейтральных стадионах

Генеральный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу выступил против проведения матчей АПЛ на нейтральных стадионах
«Лично я против этого. Мы клуб, который гордится домашней игрой. Я думаю, что две трети наших побед в этом сезоне были добыты дома. У нас осталось шесть домашних игр, поэтому я думаю, что любой фанат «Астон Виллы» согласится с тем, что отказ от этого преимущества является серьёзным решением для того, кто управляет клубом. И я, конечно, не согласился бы на это, только если обстоятельства не будут подходящими», — приводит слова Перслоу Talksport.
Ранее сообщалось, что Сезон АПЛ могут завершить досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных стадионах.
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