В «Астон Вилле» выступили против возобновления сезона АПЛ на нейтральных стадионах

Генеральный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу выступил против проведения матчей АПЛ на нейтральных стадионах

«Лично я против этого. Мы клуб, который гордится домашней игрой. Я думаю, что две трети наших побед в этом сезоне были добыты дома. У нас осталось шесть домашних игр, поэтому я думаю, что любой фанат «Астон Виллы» согласится с тем, что отказ от этого преимущества является серьёзным решением для того, кто управляет клубом. И я, конечно, не согласился бы на это, только если обстоятельства не будут подходящими», — приводит слова Перслоу Talksport.

Ранее сообщалось, что Сезон АПЛ могут завершить досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных стадионах.

Когда пандемия коронавируса отступит, а мы сможем вернуться в мир спорта? «Чемпионат» подготовил ролик, в котором разобрал ситуацию в ведущих футбольных лигах Европы.