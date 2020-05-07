Спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил об ослаблении карантинных мер в стране, сообщает The Guardian.

Начиная с 11 мая в стране разрешат заниматься гольфом и теннисом в развлекательных целях. Все спортивные мероприятия были запрещены до 31 августа, и объявление премьер-министра открывает возможности планирования проведения командных видов спорта всего через три месяца.

Это объявление коснётся и чемпионата Нидерландов по футболу, который теперь может рассчитывать на проведение полноценного следующего турнира после досрочного завершения сезона-2019/2020.

«Эти шаги указывают на возвращение к обществу, свободному от господства вируса, и дают Нидерландам возможность к планированию дальнейших действий в плане проведения спортивных мероприятий», — гласит сообщение Олимпийского комитета Нидерландов в ответ на заявление Рютте.

Напомним, 24 апреля Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находившиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире.

На «Чемпионате» доступно видео, как «Порту» возобновил тренировочный процесс после паузы из-за коронавируса.