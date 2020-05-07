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Стивен Джеррард заявил о желании продолжить тренировать «Рейнджерс» в следующем сезоне

Стивен Джеррард заявил о желании продолжить тренировать «Рейнджерс» в следующем сезоне
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал ситуацию относительно своего будущего в клубе.

«Останусь ли я в «Рейнджерс»? Этот вопрос вам следует задать руководству. Я продолжу много работать и стремиться к развитию, стараться улучшать качества футболистов состава и усиливать команду.

Мы определённо стали сильнее, наш путь продолжается, и я делаю всё, что в моих силах, чтобы мы прошли его как можно скорее. Это только начало, мы работаем два года, и я хочу продолжать», — цитирует Джеррарда Sky Sports.

Напомним, Джеррард возглавил команду в 2018 году. В прошлом сезоне «Рейнджерс» по итогам чемпионата Шотландии стал вторым. В текущем сезоне команда также идёт второй в турнирной таблице, на 13 очков отставая от лидирующего «Селтика».

39-летний Джеррард на протяжении 17 лет выступал в составе «Ливерпуля», выиграв в составе мерсисайдского клуба Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, два Кубка Англии и ряд других трофеев. Завершал профессиональную карьеру британец в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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