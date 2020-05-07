Экс-игрок «Вест Хэма» Коул рассказал, как Дефо обманом заставил его принять виагру

Бывший нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Карлтон Коул рассказал, как перед одной из тренировок в составе сборной Англии его соотечественник Джермейн Дефо обманом заставил его принять виагру.
«Я был сексуально возбуждён, но возбуждение было только в одном месте. Я был самым быстрым игроком на тренировочном поле — у меня выросла третья нога. Я уже стёр эту историю из своей памяти, а ты заставляешь меня вспоминать о плохом», — приводит слова Коула TalkSPORT со ссылкой на подкаст Footballers Guide to Football.
«Мы искали кого-нибудь, кто согласится принять эти таблетки, а Карлтон был тем, кто постоянно улыбался и выглядел счастливым. Он просто взял их и принял, подумав: «О, да, витамины! Это хорошо для моего организма». Я надорвал свой живот от смеха. Не видел ничего смешнее. Когда мы сказали ему… Нужно было видеть его лицо. Он уже ничего не мог поделать. Я подумал: «Дружище, тебе придётся потерпеть несколько часов». О боже», — прокомментировал ту ситуацию Дефо.
Карлтон Коул является воспитанником «Челси» и начал свою профессиональную карьеру в 2001 году. Он выступал за такие команды, как «Челси», «Вулверхэмптон», «Чарльтон», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Селтик», американский «Сакраменто» и индонезийский «Персиб». В марте 2018 года он объявил о завершении карьеры и перешёл на работу в академии «Вест Хэма». Всего за карьеру он провёл 398 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 36 результативных передач.
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