Игрокам чемпионата Южной Кореи рекомендовано не разговаривать во время проведения матчей

В матчах чемпионата Южной Кореи по футболу, который планируется возобновить с 8 мая, будет введено несколько уникальных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Goal.

На поле игрокам не разрешается плеваться, пожимать руки, и даже рекомендуется не разговаривать друг с другом, чтобы уменьшить потенциальное распространение коронавируса. Персонал команд будет обязан использовать медицинские маски и перчатки.

Каждый игрок и официальные лица были недавно протестированы на коронавирус и будут допущены к матчам только при наличии отрицательных результатов. В случае заболевания одного из игроков, вся команда будет вновь отправлена на двухнедельный карантин.

По состоянию на 6 мая, в Южной Корее было выявлено 10 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 256 смертей. При этом из числа заразившихся излечилось 9419 человек.