Нападающий «Зенита» Артём Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами

Нападающий питерского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами по версии британского портала 90 min.

«По окончании нынешнего сезона на рынке появится множество свободных агентов, и, чтобы сэкономить ваше время на проведение собственных исследований, 90 Min подготовил список из лучших 25 футболистов Европы, которые могут оказаться на рынке свободных агентов», — сообщает источник.

Список возглавил 34-летний полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, вторую строчку занял уругвайский форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани, а замкнул тройку лучших нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, которому СМИ приписывают скорый переход в «Челси».

31-летний российский форвард Артём Дзюба занял в этом списке 15-е место, котируясь выше, чем, например, игрок «Милана» Джакомо Бонавентура (19-е место) или Натаниэл Клайн из «Ливерпуля» (17-е место).

Отметим, что 23-е место в рейтинге занял бывший игрок «Зенита» Роберт Мак, находящийся без клуба.

Список из десяти лучших игроков выглядит следующим образом:

1. Давид Сильва («Манчестер Сити»)

2. Эдинсон Кавани («ПСЖ»)

3. Дрис Мертенс («Наполи»)

4. Оливье Жиру («Челси»)

5. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

6. Марио Гётце («Боруссия Дортмунд»)

7. Виллиан («Челси»)

8. Тома Мёнье («ПСЖ»)

9. Педро («Челси»).

10. Адам Лаллана («Ливерпуль»).

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