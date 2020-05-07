Трусова уйдёт от Тутберидзе к Плющенко, ЦСКА интересуется защитником НЕКа. Главное к утру

Громкий переход в фигурном катании, российские футболисты могли применять допинг, Александр Емельяненко высказался о возможном поединке с Майком Тайсоном, «Почта России» арендует офисы на стадионе ПФК ЦСКА и другие новости в утренней подборке «Чемпионата».

1. Евгений Плющенко сообщил, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова, тренировавшаяся у Этери Тутберидзе, переходит в его группу.

2. ФИФА в мае ожидает получить доказательства применения допинга российскими футболистами.

3. «Если он меня догонит — отправит спать». Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что думает по поводу возможного поединка со знаменитым боксёром Майком Тайсоном.

4. «Почта России» арендует офисы на стадионе ЦСКА за 1,5 млрд рублей в год.



5. Двукратный чемпион мира Оскар Линдберг перейдёт в московский хоккейный клуб «Динамо».

6. Известный миллиардер Дмитрий Босов, являющийся владельцем спонсора «Сибири» и Ночной хоккейной лиги, покончил с собой.

7. «Приятно, что Саша оказался в компании с Мбаппе и Неймаром». Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание российского футболиста в символическую сборную французской Лиги 1.

8. ФИФА расследует трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

9. ЦСКА интересуется чешским защитником НЕКа Йозефом Квидой.

10. Александр Кокорин перечислил на лечение девочки из Осетии 1 млн рублей.