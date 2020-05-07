Экс-игрок «Ромы»: Найнголлан покидал раздевалку, чтобы покурить с помощником тренера

Бывший защитник «Ромы» Леандро Кастан поделился воспоминаниями о полузащитнике Радже Найнголлане, с которым выступал в римском клубе.
«Найнголлан приехал из «Кальяри», и я мало что знал о нём в то время. Но уже во время своего первого матча он снёс соперника, прежде чем начать атаку, и тогда я понял, каким он был игроком.
Он хороший футболист, но, к сожалению, у него было много спорных привычек. Когда мы были в «Роме», он выходил из раздевалки, чтобы покурить с помощником главного тренера. Он делал то, что ему нравилось, и ему было всё равно, что люди подумают об этом. Однако после этого он выходил на поле и делал важный вклад в игру», — приводит слова Кастана Goal.
В нынешнем сезоне 31-летний Найнгголан провёл за «Кальяри» 21 матч в чемпионате Италии (20 — в основном составе), в которых стал автором 5 забитых мячей и 6 результативных передач.
На «Чемпионате» доступно видео возобновления тренировочного процесса «Ромы» после перерыва из-за пандемии коронавируса.
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