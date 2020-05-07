Александр Мостовой поделился архивным фото молодёжной сборной СССР
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой опубликовал на своей странице в «Инстаграме» архивную фотографию молодёжной сборной СССР.
«Молодёжка на турнире в Индии!» — написал Мостовой.
Посмотреть фотографию можно на странице Александра Мостового в «Инстаграме».
Мостовой вызывался в сборную СССР с 1990 по 1991 год, в сборную России – с 1992 по 2004 год. На клубном уровне Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе красно-белых футболист дважды завоевал титул чемпиона СССР. Александр также выступал за такие клубы, как «Бенфика», «Канн», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».
Ранее Александр Мостовой поделился архивным снимком, сделанным во время четвертьфинального матча Кубка УЕФА «Марсель» — «Сельта».
«Вижу цель, не вижу препятствий!» Мостовой поделился архивным фото с матча «Сельты»
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