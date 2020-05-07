Александр Мостовой поделился архивным фото молодёжной сборной СССР

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой опубликовал на своей странице в «Инстаграме» архивную фотографию молодёжной сборной СССР.

«Молодёжка на турнире в Индии!» — написал Мостовой.

Посмотреть фотографию можно на странице Александра Мостового в «Инстаграме».

Мостовой вызывался в сборную СССР с 1990 по 1991 год, в сборную России – с 1992 по 2004 год. На клубном уровне Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе красно-белых футболист дважды завоевал титул чемпиона СССР. Александр также выступал за такие клубы, как «Бенфика», «Канн», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».

Ранее Александр Мостовой поделился архивным снимком, сделанным во время четвертьфинального матча Кубка УЕФА «Марсель» — «Сельта».