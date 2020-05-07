«Он феноменален». Футболистка «Челси» похвалила Романа Абрамовича

Форвард женской команды лондонского «Челси» Бетани Ингланд оценила действия владельца клуба Романа Абрамовича в условиях пандемии коронавируса, а также высказалась о вопросе зарплат на фоне паузы во всех турнирах в стране.



Ранее стало известно, что российский бизнесмен бесплатно предоставил врачам отель на стадионе команды «Стэмфорд Бридж».



«Роман Абрамович позаботился обо всём персонале. Он феноменален, и это также касается всего, что он сделал для Национальной службы здравоохранения.



Что касается зарплат, мы всё ещё многого не знаем, и важные вещи сейчас обсуждаются за закрытыми дверями. Очевидно, руководство берёт во внимание отношение игроков к этой ситуации, но всё же это не в наших руках. Мы оставляем решение за теми, кто ближе к ситуации», — приводит слова Ингланд Sky Sports.

Абрамович бесплатно предоставил врачам отель на стадионе «Челси»