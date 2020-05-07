Фабрегас: Азара ждёт большое будущее в «Реале»

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выразил мнение, что полузащитника Эдена Азара ждёт большое будущее в мадридском «Реале».

«Азар провёл несколько хороших матчей за «Реал», но иногда он был немного потерянным, это правда. Он всегда был игроком, у которого были проблемы на старте сезона. Тем не менее я предсказываю ему большое будущее», — приводит слова Фабрегаса TVE.

Фабрегас выступал вместе с Азаром в «Челси» с 2014 по 2019 год.

Эден перешёл в «Реал» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.