«Привык, что матчи с ЦСКА особенные». Евсеев вспомнил золотой матч «Локомотива» в 2002-м

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил золотой матч чемпионата России сезона-2002 ЦСКА — «Локомотив», который завершился победой «железнодорожников» со счётом 1:0.
«Так получилось, что для „Локомотива“ главным соперником был „Спартак“. „Спартак“ доминировал в российском футболе, „Локомотив“ пытался обойти его. Но когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА.
Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда «армейцев» возглавил Долматов, и они сразу стали мощнее.
Но с 2002 по 2006 год чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА. Мы шли своим путём, соперник своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев. В 2002-м всё решил золотой матч. Помню, как Юрий Сёмин сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только один. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем. Его уверенность передалась нам. Мы выиграли. И с ЦСКА всегда играли уверенно. Но это был сильный противник, опыт матчей с ним потом помог нам и в Лиге чемпионов», — написал Евсеев.
Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
- 7 мая 2020
-
11:19
-
11:02
-
10:53
-
10:43
-
10:35
-
10:21
-
10:15
-
09:58
-
09:49
-
09:36
-
09:32
-
08:48
-
08:30
-
07:11
-
06:36
-
06:17
-
05:57
-
05:37
-
05:25
-
04:51
-
04:29
-
03:37
-
03:13
-
02:56
-
01:25
-
00:57
-
00:48
-
00:42
-
00:34
-
00:24
-
00:20
- 6 мая 2020
-
23:55
-
23:53
-
23:35
-
23:21