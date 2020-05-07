«Привык, что матчи с ЦСКА особенные». Евсеев вспомнил золотой матч «Локомотива» в 2002-м

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил золотой матч чемпионата России сезона-2002 ЦСКА — «Локомотив», который завершился победой «железнодорожников» со счётом 1:0.

«Так получилось, что для „Локомотива“ главным соперником был „Спартак“. „Спартак“ доминировал в российском футболе, „Локомотив“ пытался обойти его. Но когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА.



Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда «армейцев» возглавил Долматов, и они сразу стали мощнее.



Но с 2002 по 2006 год чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА. Мы шли своим путём, соперник своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев. В 2002-м всё решил золотой матч. Помню, как Юрий Сёмин сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только один. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем. Его уверенность передалась нам. Мы выиграли. И с ЦСКА всегда играли уверенно. Но это был сильный противник, опыт матчей с ним потом помог нам и в Лиге чемпионов», — написал Евсеев.

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