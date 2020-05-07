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Расписание футбольных матчей на 7 мая

Расписание футбольных матчей на 7 мая
Футбол / Прочие турниры 0

Большинство турниров по всему миру было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее сегодня, 7 мая, состоится несколько матчей.

В Беларуси проходит 8-й тур первенства резервных команд Высшей лиги. Сегодня состоятся два матча: «Городея» – «Минск» и «Слуцк» – «Энергетик-БГУ». Обе встречи начнутся в 14:00 мск.

Ещё один официальный матч состоится в Туркмении, где проходит 7-й тур молодёжного первенства. Выявить победителя попытаются «Копетдаг Ашхабад» и «Ашхабад». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 мск.

Помимо этого, сегодня пройдёт один товарищеский матч. На поле сойдутся армянские команды – ереванский «Локомотив» и «Масис». Начало – в 10:30 мск.

Напомним, практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, были приостановлены из-за распространения коронавируса.

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