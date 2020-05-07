Одриосола: Зидан не хотел, чтобы я покидал «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Баварию», рассказал, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не хотел, чтобы он покидал клуб.
«Когда пришло время поговорить о моём отъезде, я несколько раз разговаривал с Зиданом наедине, и он поддержал меня. Тогда «Бавария» проявляла ко мне интерес. Зидан не хотел, чтобы я покидал «Реал». Я ценю, что такой человек, как он, больше думал обо мне, чем о себе. Он отличный тренер и хороший человек», — приводит слова Одриосолы Goal.com.
Одриосола перешёл в «Баварию» в январе этого года. В составе команды он в общей сложности провёл на поле лишь 70 минут, сыграв по матчу в чемпионате и Кубке Германии.
Ранее стало известно, что Одриосола по окончании сезона вернётся в Испанию.
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