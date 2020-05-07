Андер Эррера признался, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.
«Когда я мысленно возвращаюсь на год назад, понимаю, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед». В некоторых моментах у нас с руководством расходились мнения, но я их уважаю. Они стараются на благо клуба, и я не согласен с теми, кто считает, что они этого не делают. Они по-настоящему страдают, когда что-то идёт не так, и бьются за то, чтобы вернуть «Юнайтед» на лидирующие позиции. Я не согласен с некоторыми решениями, которые они приняли, но такое случается в футболе. Это происходит с любой компанией. Не считая эти моменты, я их уважаю. У меня были отличные отношения с Эдом Вудвордом и владельцами, так что не могу сказать о них ничего плохого», — цитирует Эрреру ESPN.
Эррера выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2019 год, а до этого играл за «Сарагосу» и «Атлетик» из Бильбао. В «ПСЖ» 30-летний испанский хавбек перебрался на правах свободного агента.
- 7 мая 2020
-
11:19
-
11:02
-
10:53
-
10:43
-
10:35
-
10:21
-
10:15
-
09:58
-
09:49
-
09:36
-
09:32
-
08:48
-
08:30
-
07:11
-
06:36
-
06:17
-
05:57
-
05:37
-
05:25
-
04:51
-
04:29
-
03:37
-
03:13
-
02:56
-
01:25
-
00:57
-
00:48
-
00:42
-
00:34
-
00:24
-
00:20
- 6 мая 2020
-
23:55
-
23:53
-
23:35
-
23:21