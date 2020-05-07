Давид Луис исполнил фокус с картами, вытащив их изо рта

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис продемонстрировал фокус с игральными картами.



33-летний бразильский футболист взял колоду, после чего сделал вид, что достаёт их изо рта. Видео было опубликовано в «твиттере» «433».

Видео доступно на «Чемпионате».

Давид Луис перешёл в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Витории» из Салвадора, «Бенфики» и «Пари Сен-Жермен». В сборную Бразилии вызывается с 2010 года.



В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтых и 1 красную карточку.

Ранее Луис опубликовал видео, на котором празднует день рождения с четырьмя клонами.