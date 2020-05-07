Андер Эррера: грустно впервые стать чемпионом таким образом. Если честно, я не праздновал

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера высказался о досрочном чемпионстве команде в результате отмены оставшейся части сезона во Франции из-за пандемии коронавируса.
«Если честно, я не праздновал чемпионство. Я люблю футбол, но мне нравится играть в него и завоёвывать трофеи на поле. Конечно, здорово выиграть ещё один титул, но это не то же самое. Я хотел отпраздновать с нашими болельщиками и моими одноклубниками.
Я до этого не становился чемпионом на профессиональном уровне, потому что в «Манчестер Юнайтед» у нас были возможности выиграть некоторые трофеи, но не Премьер-лигу, поэтому я с нетерпением ждал такой победы, но нам не удалось добыть её на поле. Думаю, мы заслужили титул, потому что у нас было 12 очков отрыва от «Марселя». Надеюсь, мы сможем побороться за кубковые трофеи и Лигу чемпионов. Честно говоря, немного грустно выиграть первое чемпионство таким образом», — цитирует Эрреру ESPN.
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