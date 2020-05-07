Анри: как я могу советовать Обамеянгу остаться, если сам ушёл из «Арсенала»?

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал возможный уход форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского клуба.
«Каждый будет делать то, что должен. Как я могу советовать кому-то остаться, если сам ушёл из «Арсенала»?
Фанаты «Арсенала» хотят, чтобы он остался, но как футболист он оценит ситуацию вместе с его семьёй, отцом и решит, как будет лучше.
У него собственная карьера, я не знаю, что у него на уме. Всё, что я знаю, — мы будем скучать по его голам, если он уйдёт. Он много забивает, и без его голов «Арсеналу» было бы тяжело.
Я не хочу, чтобы он уходил, но, с другой стороны, у него своя жизнь, и, возможно, ему нужно увидеть что-то новое. Кто знает, я надеюсь, что он останется», — приводит слова Анри Goal.com со ссылкой на Sky Sports.
Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересованы «Барселона», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Обамеянга с «Арсеналом» действителен до лета 2021 года.
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