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«Ювентус» предложил € 40 млн за Жоржиньо

«Ювентус» предложил € 40 млн за Жоржиньо
Футбол / Англия 0

Туринский «Ювентус» ведёт переговоры с «Челси» по поводу трансфера полузащитника Жоржиньо, сообщает The National.

По данным источника, итальянский клуб предложил за Жоржиньо € 40 млн.

Ранее сообщалось, что в переходе Жоржиньо лично заинтересован наставник «бьянконери» Маурицио Сарри. Футболист играл под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси».

Контракт Жоржиньо с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник стал автором 7 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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