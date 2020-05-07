«Ювентус» предложил € 40 млн за Жоржиньо
Туринский «Ювентус» ведёт переговоры с «Челси» по поводу трансфера полузащитника Жоржиньо, сообщает The National.
По данным источника, итальянский клуб предложил за Жоржиньо € 40 млн.
Ранее сообщалось, что в переходе Жоржиньо лично заинтересован наставник «бьянконери» Маурицио Сарри. Футболист играл под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси».
Контракт Жоржиньо с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник стал автором 7 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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