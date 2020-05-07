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Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован, сообщает пресс-служба клуба.

У функционера было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится на лечении в больнице.

«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении красно-белых.

В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

Общее состояние Федуна оценивается в более чем $ 6 млрд. 64-летний предприниматель входит в список 200 богатейших людей России по версии журнала «Форбс».

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