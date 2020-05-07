Юрий Гаврилов прокомментировал госпитализацию Федуна с коронавирусом
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал госпитализацию владельца московского клуба Леонида Федуна с коронавирусом.
«В первую очередь хочу пожелать Леониду Федуну здоровья. Лично я знаю, что есть три стадии болезни: кто-то болеет в лёгкой форме, кто-то в средней, а у некоторых начинаются осложнения. Если Леонида Арнольдовича вовремя приняли в больнице и начнут своевременное лечение — он сам и его организм должны справиться с коронавирусом. Надеюсь, что всё будет хорошо», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее стало известно, что у функционера было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится на лечении в больнице.
Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
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