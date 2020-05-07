«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются Кулибали. Игрок согласен перейти только в топ-клуб

Английские «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон» включились в борьбу за защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Calciomercato.

По данным источника, в трансфере лично заинтересован главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, под руководством которого Кулибали выступал с 2018 по 2019 год.

Сообщается, что футболист готов покинуть «Наполи», однако согласен на переход только в топ-клуб, который гарантированно будет выступать в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец провёл за «Наполи» 21 матч во всех турнирах и заработал 5 жёлтых и 1 красную карточку.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.