Тесты троих футболистов «Фламенго» на коронавирус дали положительный результат

Тесты троих футболистов бразильского «Фламенго» на коронавирус дали положительный результат, сообщается на официальном сайте клуба.

Всего тестирование прошли 293 человека, из которых 36 оказались заражены: 3 футболиста основного состава, 6 сотрудников «Фламенго», 25 членов семей игроков и персонала и 2 сотрудника компаний, предоставляющих услуги клубу. В пробах ещё двоих футболистов были найдены антитела. Имена заразившихся игроков не сообщаются. У всех 36 человек болезнь протекает бессимптомно, заражённых отправили на карантин.

«Фламенго» — действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес.

4 мая массажист «Фламенго» Жоржинью, который работал в клубе с 1981 года, скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 68 лет.