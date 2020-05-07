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Тесты троих футболистов «Фламенго» на коронавирус дали положительный результат

Тесты троих футболистов «Фламенго» на коронавирус дали положительный результат
Футбол / Южная Америка 0

Тесты троих футболистов бразильского «Фламенго» на коронавирус дали положительный результат, сообщается на официальном сайте клуба.

Всего тестирование прошли 293 человека, из которых 36 оказались заражены: 3 футболиста основного состава, 6 сотрудников «Фламенго», 25 членов семей игроков и персонала и 2 сотрудника компаний, предоставляющих услуги клубу. В пробах ещё двоих футболистов были найдены антитела. Имена заразившихся игроков не сообщаются. У всех 36 человек болезнь протекает бессимптомно, заражённых отправили на карантин.

«Фламенго» — действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес.

4 мая массажист «Фламенго» Жоржинью, который работал в клубе с 1981 года, скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 68 лет.

Массажист «Фламенго» скончался от коронавируса
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