«Зенит» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА

«Зенит» объявил о показе всех матчей плей-офф победного для команды розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/2008.



Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в которых примут участие футболисты триумфального состава «Зенита». Все встречи решающей стадии турнира, а также игру с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА можно будет увидеть на официальном сайте клуба в течение ближайшего месяца — с 7 мая по 8 июня!



Расписание трансляций:



Кубок УЕФА, плей-офф



7 мая, 20:00. «Зенит» — «Вильярреал»

11 мая, 20:00. «Вильярреал» — «Зенит»



14 мая, 20:00. «Марсель» — «Зенит»

18 мая, 20:00. «Зенит» — «Марсель»



21 мая, 20:00. «Байер» — «Зенит»

25 мая, 20:00. «Зенит» — «Байер»



28 мая, 20:00. «Бавария» — «Зенит»

1 июня, 20:00. «Зенит» — «Бавария»



4 июня, 20:00. «Зенит» — «Глазго Рейнджерс»



Суперкубок УЕФА



8 июня, 20:00. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит».