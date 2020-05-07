«Зенит» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА

«Зенит» объявил о показе всех матчей плей-офф победного для команды розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/2008.
Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в которых примут участие футболисты триумфального состава «Зенита». Все встречи решающей стадии турнира, а также игру с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА можно будет увидеть на официальном сайте клуба в течение ближайшего месяца — с 7 мая по 8 июня!
Расписание трансляций:
Кубок УЕФА, плей-офф
7 мая, 20:00. «Зенит» — «Вильярреал»
11 мая, 20:00. «Вильярреал» — «Зенит»
14 мая, 20:00. «Марсель» — «Зенит»
18 мая, 20:00. «Зенит» — «Марсель»
21 мая, 20:00. «Байер» — «Зенит»
25 мая, 20:00. «Зенит» — «Байер»
28 мая, 20:00. «Бавария» — «Зенит»
1 июня, 20:00. «Зенит» — «Бавария»
4 июня, 20:00. «Зенит» — «Глазго Рейнджерс»
Суперкубок УЕФА
8 июня, 20:00. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит».
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