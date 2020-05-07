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«Зенит» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА

«Зенит» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» объявил о показе всех матчей плей-офф победного для команды розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/2008.

Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в которых примут участие футболисты триумфального состава «Зенита». Все встречи решающей стадии турнира, а также игру с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА можно будет увидеть на официальном сайте клуба в течение ближайшего месяца — с 7 мая по 8 июня!

Расписание трансляций:

Кубок УЕФА, плей-офф

7 мая, 20:00. «Зенит» — «Вильярреал»
11 мая, 20:00. «Вильярреал» — «Зенит»

14 мая, 20:00. «Марсель» — «Зенит»
18 мая, 20:00. «Зенит» — «Марсель»

21 мая, 20:00. «Байер» — «Зенит»
25 мая, 20:00. «Зенит» — «Байер»

28 мая, 20:00. «Бавария» — «Зенит»
1 июня, 20:00. «Зенит» — «Бавария»

4 июня, 20:00. «Зенит» — «Глазго Рейнджерс»

Суперкубок УЕФА

8 июня, 20:00. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит».

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