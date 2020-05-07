Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Соболев: Цорн сказал, что «Спартак» хочет меня выкупить

Соболев: Цорн сказал, что «Спартак» хочет меня выкупить
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», сообщил о желании московского клуба выкупить его контракт у самарцев.

«Когда нас отпускали на карантин, было собрание с Цорном. Томас сказал, что мной все довольны и что меня хотят выкупать. Сейчас уже общаются с агентами, но лично я ни с кем не связывался», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.

Соболев: Дзюбе нужно было сказать про Кокорина хоть что-то. Хороший друг поддержал бы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020