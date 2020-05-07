Соболев: Цорн сказал, что «Спартак» хочет меня выкупить

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», сообщил о желании московского клуба выкупить его контракт у самарцев.



«Когда нас отпускали на карантин, было собрание с Цорном. Томас сказал, что мной все довольны и что меня хотят выкупать. Сейчас уже общаются с агентами, но лично я ни с кем не связывался», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа. За «Крылья Советов» Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи». В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.

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