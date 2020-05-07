Мутко — о здоровье Федуна: он надеется, что через неделю всё будет нормально

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал госпитализацию владельца московского «Спартака» Леонида Федуна с коронавирусом.

«Уже пожелал Леониду Арнольдовичу здоровья, списался с ним. Все желаем скорейшего выздоровления. Я с ним в контакте. Насколько я понимаю из общения с ним, он надеется, что через неделю всё будет нормально.



Болельщикам «Спартака» нужно молиться на него? Это великий клуб, с огромной историей. Быть его владельцем — тяжелейший труд. Здесь ошибки могут прощаться только человеку, выращенному внутри. Я работал в «Зените», знаю, что это такое. Федуну непросто, но я знаю одно: всё, что он ни делал, хоть и допуская ошибки, он пытался делать на благо клуба», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.