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Мутко — о здоровье Федуна: он надеется, что через неделю всё будет нормально

Мутко — о здоровье Федуна: он надеется, что через
Мутко — о здоровье Федуна: он надеется, что через неделю всё будет нормально
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал госпитализацию владельца московского «Спартака» Леонида Федуна с коронавирусом.

«Уже пожелал Леониду Арнольдовичу здоровья, списался с ним. Все желаем скорейшего выздоровления. Я с ним в контакте. Насколько я понимаю из общения с ним, он надеется, что через неделю всё будет нормально.

Болельщикам «Спартака» нужно молиться на него? Это великий клуб, с огромной историей. Быть его владельцем — тяжелейший труд. Здесь ошибки могут прощаться только человеку, выращенному внутри. Я работал в «Зените», знаю, что это такое. Федуну непросто, но я знаю одно: всё, что он ни делал, хоть и допуская ошибки, он пытался делать на благо клуба», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
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